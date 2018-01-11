حائل 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسنظمت أمانة منطقة حائل أمس, بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بوزارة الصحة مبادرة تبرع بالدم لموظفيها بعنوان" دمائنا فداء لك ياوطن" بمبنى الأمانة الرئيسي.وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو راس, أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة تأتي في إطار تعزيز دور الأمانة وموظفيها تجاه المجتمع في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم, إسهاماً منها في توفير الوحدات لتكون جاهزة لمن يستحقها في الظروف الصحية للمرضى المحتاجين للدم, مشيراً إلى أن الحملة شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل موظفي الأمانة ومراجعيها الذين بادروا بالتبرع ترسيخاً لهذه الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة.وقدم أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس, شهادات شكر وتقدير لممثلي إدارات المختبرات وبنوك الدم تقديراً منه لجهودهم في إنجاح هذه المبادرة.// انتهى //10:47ت م