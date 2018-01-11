سنغافورة 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسارتفع الدولار مقابل الين اليوم الخميس، بعد تصريحات من هيئة سوق الصرف الأجنبي في الصين قلصت المخاوف من أن بكين قد تخفض مشترياتها من السندات الحكومية الأمريكية.وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 111.70 ين مبتعدا عن أدنى مستوى في ستة أسابيع 111.27 ين الذي بلغه أمس الأربعاء.وقالت هيئة سوق الصرف الأجنبي، إن تقريرًا بأن الصين تدرس إبطاء مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية أو وقفها يستند إلى معلومات خاطئة.// انتهى //10:48ت م