جنين 24 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 11 يناير 2018م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، سبعة شبان فلسطينيين من محافظة جنين، ومن مخيم جنين، وبلدة يعبد، وقرية أم التوت.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين في مخيم جنين فادي، فيما اعتقلت مواطنين فلسطينيين من بلدة يعبد، بينما اعتقلت شابين فلسطينيين من قرية أم التوت، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.// انتهى //10:48ت م