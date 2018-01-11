جيزان 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسأعلن فرع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه " تبيان " بجامعة جازان عن مشروعه العلمي في طباعة ونشر الأبحاث والرسائل العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم في شتى العلوم بعد إجازتها من اللجنة العلمية.وأوضح مشرف فرع الجمعية بجامعة جازان الدكتور إبراهيم بن علي الحكمي, " لوكالة الأنباء السعودية " أن المشروع العلمي يهدف لدعم الباحثين والباحثات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان أو منسوبي التعليم العام وعموم الباحثين والباحثات, ومساعدتهم في الطباعة والنشر لأبحاثهم دعماً وتشجيعاً للحراك العلمي في منطقة جازان, وإبراز جهود الباحثين والباحثات في خدمة القرآن الكريم.وأضاف أن المشروع يشمل الدراسات القرآنية والتفسير واللغة والبلاغة والتربية والحاسب الآلي وكافة الأبحاث المتعلقة بكتاب الله الكريم وخدمته, وذلك انطلاقا من رسالة الجمعية التي تسعى لتكون المؤسسة العلمية الأولى في خدمة المختصين في القرآن الكريم وعلومه.وبين الدكتور الحكمي أن فرع " تبيان " بجامعة جازان, نفذ خلال الفترة الماضية من خلال الشراكة مع وزارة التعليم العديد من الدورات التدريبية المتقدمة في "مهارات متقدمة لتدريس القرآن الكريم" بإدارتي تعليم جازان وصبيا, ودورة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة بمشاركة ١٥ جمعية، فضلاً عن تنظيم دورتين بالتعاون مع مركز إجلال القرآن الكريم بالرياض بعنوان "إتقان المحاريب" والتي تعنى بإعداد الحفاظ والأئمة لإمامة المصلين من خلال محاور متخصصة.وكشف أن فرع الجمعية بصدد تنظيم مسابقة كبرى في حفظ القرآن الكريم لطلاب وطالبات جامعة جازان خلال الأسابيع المقبلة - بإذن الله - من خلال التعاون بين فرع الجمعية وقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية في جامعة جازان، حيث تشمل المسابقة ثلاثة مستويات في حفظ القرآن الكريم كاملاً, وحفظ 20 جزءاً, و 15 جزءاً, وقد تم رصد 100 ألف ريال, مجموع جوائزها برعاية شركة هاترا المحدودة, فضلاً عن تنظيم لقاءات وندوات علمية كبرى بالمنطقة.// انتهى //11:40ت م