جدة 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة, اليوم, فعاليات اللقاء الأول للتوظيف المباشر لمستفيدات الضمان الاجتماعي , وذلك من خلال وحدة توظيف مستفيدي الوزارة بإدارة شؤون المرأة بمقر الضمان الاجتماعي النسوي بالشراكة مع مجموعة الحكير التجارية.من جانبه أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد بن حسن القحطاني, أنه تم خلال اللقاء طرح 100 وظيفة لمستفيدات الضمان الاجتماعي، برواتب تبدأ من 5 آلاف ريال على الأقل, مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتبر بوابة للربط بين طالبي الوظائف والشركات الموظفة وسد الحاجة، منوهاً بآلية استقبال طلبات التوظيف من مستفيدات الضمان الاجتماعي التي شهدت تعبئة استمارات التوظيف وذلك في إطار تحقيق رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبرنامج التحول الوطني 2020, وتحويله من الرعوية إلى التنموية وإلى فرد منتج.// انتهى //11:43ت م