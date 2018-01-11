عمان 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمّان اليوم، المفوض العام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.وجرى خلال اللقاء بحث سير عمليات الوكالة في الأردن والتحديات المالية التي تواجهها.وأكد وزير الخارجية الأردني أن تمكين "الأنروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها مسؤولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم احدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق القوانين الدولية ذات الصلة خصوصاً قرار الأمم المتحدة رقم 194ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.وأكّد الجانبان ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في توفير التمويل الذي تحتاجه الوكالة لتلبية التزاماتها التعليمية والصحية والإغاثية إزاء ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.واتفق الجانبان على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لمشكلة العجز التي تعاني منها موازنة "الأونروا" بشكل سنوي.// انتهى //22:03ت م