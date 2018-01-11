‏الرياض 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واستغلب فريق الفيحاء على ضيفه النصر بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء الْيَوْمَ على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف المباراة المدافع عبدالله كنو بكرة رأسية عند الدقيقة 23 من الشوط الأول .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 22 نقطة وتقدم إلى المركز السابع ، وتجمد رصيد النصر عند 27 نقطة في المركز الثالث .// انتهى //22:05ت م