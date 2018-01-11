حائل 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واستفقد مدير جوازات منطقة حائل العميد مشبب بن محمد القحطاني اليوم جناح جوازات المنطقة التوعوي المشارك بالفعاليات المصاحبة لرالي حائل نيسان 2018 الذي انطلق اليوم .واطلع العميد القحطاني على سير العمل واستقبال زوار المعرض والأنشطة التوعوية للمحافظة على جواز السفر وتوعية المسافرين والمعتمرين من خلال العروض المرئية وتوزيع النشرات التوعوية ونسخ من نشرة " الوثيقة " وتوزيع الهدايا الإعلانية , كما تفقد سير العمل داخل الجناح وتفعيل الخدمات الإلكترونية للزوار والمرتادين .ونوه مدير جوازات حائل بجهود القائمين على الجناح , مشيداً بالدور والنشاط المتميز الذي يقوم به فريق العمل بالعلاقات والإعلام بجوازات المنطقة خلال المهرجانات والمشاركات الرسمية ، مؤكداً على أهمية تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع زوار المعرض وإبراز الخدمات التي تقدمها إدارة الجوازات.وأوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة حائل العقيد سليمان بن محمد الخليل أن العاملين بجوازات مطار حائل يقومون باستقبال ضيوف رالي حائل نيسان 2018م والقادمين على جميع الرحلات الدولية والداخلية وتقديم الورود و الهدايا والمطويات التوعوية لهم والتعريف بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع الجوازات والفعاليات المقامة في جناح جوازات المنطقة ضمن فعاليات الرالي لهذا العام ودعوتهم لزيارة المخيم التوعوي والاطلاع على الأركان التوعوية للمعرض .// انتهى //22:20ت م