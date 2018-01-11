قفصة 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسأكّد المنسق الإقليمي للجبهة الشعبية في ولاية قفصة التونسية زهر الدين زمال أنه تم اليوم إيقاف ثلاث قيادات إقليمية ومحلية للجبهة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مؤخراً معتمدية القطار إحدى المعتمديات التابعة لولاية قفصة التونسية.وذكرت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، أن المنسق الإقليمي للجبهة الشعبية في ولاية قفصة، أوضح أن هذه القيادات هم: المنسّق الإقليمي لحزب العمال في قفصة حبيب تباسي، والكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالقطار جمال شعيشع، وطلال تباسي من حزب العمال، وينشطون صلب المكتب المحلّي للجبهة الشعبية في معتمدية القطار.وأضافت الوكالة، أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في قفصة محمد علي البرهومي، أكدا أنه تمّ التحفظ على ثلاث قيادات من الجبهة الشعبية على خلفية الأحداث التي شهدتها معتمدية القطار يوم الاثنين الماضي والتي أسفرت عن حرق مقري الأمن الوطني والقباضة المالية في المنطقة وذلك إثر اعتراف بعض الأطراف المشتبه فيهم في حرق مقر القباضة المالية والذين تم ضبطهم وبحوزتهم المحجوز الراجع للقباضة المالية، وأنّ هذه العملية تمت بمشاركة هذه الأطراف السياسية من ضمن أربعة أحدهم في حالة فرار، وفق قوله.وأوضح البرهومي أن التّهم التي وجّهت إليهم تتمثّل في الانخراط في تنظيم قصد الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار فيها.// انتهى //22:25ت م