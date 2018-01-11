الرياض 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واساستقطبت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان من خلال وحدة التدريب والتطوع بالجمعية أكثر من 300 متطوع ومتطوعة خلال عام 2017م ، وذلك عبر اتاحة الفرص لجميع فئات وشرائح المجتمع بهدف تعزيز وتدعيم الطاقات الشبابية وتوجيهها في خدمة المجتمع بشكل عام ومرضى السرطان بشكل خاص.وأوضحت مسؤولة وحدة التدريب والتطوع بالجمعية نوير الهيضل أن عدد المتطوعين أسهم وبشكل كبير وبارز في انجاح الكثير من أعمال الجمعية والتي تصب في خدمة مرضى السرطان، وقد جاء ذلك بعد فتح باب التطوع واتاحة الكثير من فرصه في مجالات متعددة منها مجال الخدمة الاجتماعية والتثقيف الصحي والإعلام والعلاقات العامة ومصممي الجرافيك، والمصورين ، والمخرجين، وغيرهم من التخصصات الإدارية المتنوعة ، حيث نظمت الوحدة برنامجاً متكاملاً يشتمل على مجموعة من الخطوات التي يمر بها المتدرب والمتطوع مما يضمن جودة العمل المقدم وضمان الاستفادة من هذه الفرصة بما ينعكس على تطوير مهاراته الذاتية والمهنية فيمجال تطوعه، حيث يبدأ باستقبال المتطوعين وعقد لقاء تعريفي بالجمعية ومهامها بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المتطوعين للقيام بالمهام المناطة بهم، والاشراف المستمر على الأداء من قبل فريق متخصص بكل إدارة.وأضافت أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الثالث غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من 1% إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع الثالث مقابل 11 ألفاً الآن.وبينت الهيضل أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تتطلع إلى استقطاب أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة خلال عام 2018م من خلال توفير الفرص المساهمة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان وذويهم.ووجهت مسؤولة وحدة التدريب والتطوع بالجمعية الدعوة للراغبين في التطوع ضمن برامج الجمعية وأنشطتها الدائمة بالمبادرة في التسجيل من خلال نموذج التطوع المتاح على موقع الجمعية الالكتروني (http://saudicancer.org) أو التواصل بشكل مباشرة مع وحدة التدريب والتطوع بالجمعية على الأرقام التالية: 011- 2935945/108، 011- 2935942/108.// انتهى //22:34ت م