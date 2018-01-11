حائل 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واسيشارك فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل بالفعاليات المصاحبة لرالي حائل 2018م بمنتزه " المغواة " .وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي حرص الوزارة على المشاركات الفعالة في المناسبات والفعاليات في جميع المناطق.وتتمثل المشاركة بإنشاء مصلى يتسع لأكثر من 600 مصلي وإعداد برنامج دعوي يشرف عليه مركز الدعوة والإرشاد بحائل لعدد من أصحاب الفضيلة الدعاة والمشايخ بالإضافة إلى جناح لفرع الوزارة يهدف للتعريف بأنشطة وعمل الفرع وانجازاته وتوزيع الكتب والمطبوعات التي تم طباعتها على نفقة الوزارة بمختلف اللغات بوكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي وكذلك توزيع المصاحف باللغات المختلفة التي يقوم بإصدارها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف .كما تشارك المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب وشرق حائل والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة حائل بمخيمات يتم خلالها دعوة الجاليات وتوزيع الكتيبات بلغات مختلفة والتعريف بإنجازات المكاتب وجمعية تحفيظ القران الكريم .// انتهى //22:48ت م