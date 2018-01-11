محايل 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 10 يناير 2018 م واس ..أكملت بلدية محافظة محايل استعداداتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام الدراسي, من خلال تكثيف أعمالها الرقابية والتفتيشية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة من مراقبي البلدية, ورفع تقارير ميدانية بالجولات التفتيشية خلال فترتين صباحية ومسائية.وأوضح رئيس بلدية محافظة محايل سعيد علي جابر آل مصمع, أن بلدية محايل أكملت استعدادها لاستقبال الزوار من داخل المحافظة وخارجها, من خلال تكثيف أعمال الفرق الميدانية والجولات التفتيشية على الأسواق والمتاجر والمستودعات والمطاعم والمخابز وأسواق الخضار وكذلك المسالخ, للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة والسلع المقدمة للمواطن والمقيم, ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين, داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات صحية على الرقم (940 ) .// انتهى //23:12ت م