بيروت 24 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 11 يناير 2018 م واساستضافت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم مؤتمر "وضع الاعلام في العالم العربي اليوم" الذي نظمته "الوكالة الوطنية للإعلام" والمعهد السويدي في الاسكندرية، برعاية وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، وبمشاركة عدد من مدراء ورؤساء وكالات الأنباء العربية والعالمية، إضافة إلى إعلاميين ومهتمين بالشأنين الصحفي والإعلامي.واستهل المؤتمر بجلسة افتتاحية عنوانها "بناء الثقة من خلال الحوار والانفتاح"، تلتها ثلاث جلسات الأولى بعنوان "السلطة الرابعة بين الإعلام التقليدي ومنتديات التواصل"، والجلسة الثانية بعنوان " الإعلام موجه للرأي العام أو عاكس له"، والجلسة الثالثة بعنوان " الإعلام في العالم العربي ... الفرص والتحديات".وفي ختام المؤتمر، أعلنت مديرة "الوكالة الوطنية" لور سليمان مع مدير المعهد السويدي في الاسكندرية بيتر ويدوور، توصيات المؤتمر التي تنوعت بين " التركيز على التواصل الدائم تمهيدا لحوار شامل بين الشعوب هدما للجدار القائم في ما بينها.. وضع استراتيجية إعلامية عربية قومية عالمية لنبذ الإرهاب والتطرف ومحاربة الأفكار الهدامة.. اعتماد الأمانة والدقة في نقل المعلومة إلى القارئ والمجتمع وليس إلى الحزبيين أو ممولي المؤسسات الإعلامية".وأملت ختاماً " الإضاءة على قضايا تتعلق بالإنسان وأن يكون الإعلام في خدمة الحوار في مواجهة العقول المعلبة، وتأمين مواكبة إعلامية لموضوع التنمية المستدامة عبر إعلام متخصص بيئياً وإيجاد آلية جديدة في الجامعات والمعاهد لإدخال الإعلام البيئي كاختصاص أساسي في عالمنا اليوم .. واستحداث قوانين عصرية تحفظ حرية الصحافة وحقوق الصحافيين".// انتهى //23:20ت م