الدمام 24 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 11 يناير 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء اليوم ، وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، حفل غرفة الأحساء، وعدد من رجال الأعمال منسوبي الغرفة، الذي أقيم بفندق الأحساء انتركونتننتال.ولدى وصول سموه لمقر الاحتفال، استعرض المشاركات الفائزة في مسابقة غرفة الأحساء للتصوير الضوئي٢٠١٧، عن حياة الماضي بالأسود والأبيض.وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بتميز المشاركات وتنوعها، مؤكداً أن مواهب الشباب السعودي في مجال التصوير الضوئي، داعياً لاستمرار مثل هذه المنافسات، وتركيزها على ابراز التراث الأصيل، والتطور العمراني الذي شهدته المملكة.ونوه الأمير سعود بن نايف بالدور المهم والمحوري للقطاع الخاص في مسيرة التنمية والبناء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، والدور المأمول من القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، داعياً سموه لاستغلال الفرص المتاحة في الأحساء الاستغلال الأمثل، والاستفادة مما تقدمه الدولة من دعمٍ للقطاع الخاص، والحرص على المشروعات النوعية التي تضيف للاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الغرفة على المستوى المجتمعي متمنياً لغرفة الأحساء مزيد من النجاحات.من جهته رفع رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على تشريف سموه لحفل الغرفة، مثمنًا ما تحظى به الغرفة وقطاع الأعمال بالأحساء من مؤازرة مستمرة وتشجيع متواصل من سموه الكريم، مما يسهم في تشجيع الغرفة على التجديد والابتكار فيما تقدمه من خدمات وبرامج لقطاع الأعمال بالمنطقة، وما تقوم به من جهود ومبادرات في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.// انتهى //23:37ت م