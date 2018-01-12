طوكيو 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسانخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، مع تضرره من أسهم الشركات المصدرة، حيث أغلق منخفضا 0.2 بالمئة إلى 23653.82 نقطة، وهو مستوى أقل قليلا من المتوسط المتغير لخمسة أيام البالغ 23743.39 نقطة. وعلى أساس أسبوعي انخفض المؤشر 0.3 بالمئة. وتضررت أسهم الشركات المصدرة مع بقاء الين مرتفعا. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 1876.24 نقطة.// انتهى //10:39ت م