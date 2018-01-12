القاهرة 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس ، مشاركتها في الدبلوما المتقدمة العاشرة للإعلام والاتصال والتسويق الكشفي، التي نظمتها المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع معهد الاهرام الاقليمي للصحافة بالقاهرة ، وشارك فيها 42 قائداً كشفياً من الجمعيات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة .وأقيم حفل بهذه المناسبة، حضره الأمين العام للمنظمة الدكتور عاطف عبدالمجيد ، ومدير معهد الاهرام الاقليمي للصحافة سامح عبدالله، وتضمن الحفل عرضًا للمشاريع العملية التي نفذها المشاركين لاجتياز الدبلوما ، كما تم تبادل الهدايا بين المشاركين .وأفاد قائد الوفد السعودي مبارك الدوسري، أن المتدربين تلقوا أكثر من 82 ساعة تدريبية على مدى 20 يوماً ،على إيدي خبراء من مؤسسة الأهرام ومن الجامعات المصرية ، ومن خبراء القنوات الفضائية والشبكات الاجتماعية ، مشيراً إلى أن ما تلقاه المتدربون أسهم في رفع مهنية القادة الكشفيين المتخصصين في مجال العلاقات العامة والإعلام والاتصال والتسويق الكشفي ، وهو ما يؤهلهم ليصبحوا قادرين على تقوية الصورة الكشفية لتصل بالعضوية إلى 100 مليون كشاف حتى عام 2023م.// انتهى //10:41ت م