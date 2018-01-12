عام / " كشافة المملكة " تختتم مشاركتها في دبلوما الإعلام والاتصال والتسويق الكشفي
الجمعة 1439/4/25 هـ الموافق 2018/01/12 م واس
القاهرة 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واس
اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس ، مشاركتها في الدبلوما المتقدمة العاشرة للإعلام والاتصال والتسويق الكشفي، التي نظمتها المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع معهد الاهرام الاقليمي للصحافة بالقاهرة ، وشارك فيها 42 قائداً كشفياً من الجمعيات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة .
وأقيم حفل بهذه المناسبة، حضره الأمين العام للمنظمة الدكتور عاطف عبدالمجيد ، ومدير معهد الاهرام الاقليمي للصحافة سامح عبدالله، وتضمن الحفل عرضًا للمشاريع العملية التي نفذها المشاركين لاجتياز الدبلوما ، كما تم تبادل الهدايا بين المشاركين .
وأفاد قائد الوفد السعودي مبارك الدوسري، أن المتدربين تلقوا أكثر من 82 ساعة تدريبية على مدى 20 يوماً ،على إيدي خبراء من مؤسسة الأهرام ومن الجامعات المصرية ، ومن خبراء القنوات الفضائية والشبكات الاجتماعية ، مشيراً إلى أن ما تلقاه المتدربون أسهم في رفع مهنية القادة الكشفيين المتخصصين في مجال العلاقات العامة والإعلام والاتصال والتسويق الكشفي ، وهو ما يؤهلهم ليصبحوا قادرين على تقوية الصورة الكشفية لتصل بالعضوية إلى 100 مليون كشاف حتى عام 2023م.
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10:41ت م