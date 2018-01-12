دكا 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسأعلن مسئولون في بنجلاديش عن مقتل ثلاثة مسلحين مشتبه بهم وإصابة عنصري أمن، خلال عملية أمنية نُفذت داخل مبنى في العاصمة دكا .وأوضحوا أن قوات الأمن نفذت العملية اليوم الجمعة في منطقة "تيجاون" بالعاصمة دكا بعد ورود معلومة تفيد بوجود عناصر يشتبه بها في شقة مستأجرة، وأنها طوقت المبنى وأطلقت النيران على المسلحين الثلاثة مما أدى إلى مصرعهم.وأفاد قائد كتيبة العمل السريع بنظير أحمد، أنه تم العثور على متفجرات داخل المبنى الذي يقع بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء البنغالية شيخة حسينة.تجدر الإشارة إلى أن خمسة مسلحين هاجموا مقهى يقع في حي راق بدكا في الأول من يوليو العام الماضي، وقتلوا 20 شخصًا معظمهم أجانب، في أشرس الهجمات التي شهدتها بنجلاديش خلال السنوات الثلاث الماضية.// انتهى //10:49ت م