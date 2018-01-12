رام الله 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، وزير الخارجية الهولندي هالبي زيلسترا، حيث اطلع الرئيس ضيفه على آخر المستجدات والخطوات الفلسطينية الهادفة لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.وأشارت صحف الجمعة إلى تشديد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على أن القدس وقضية اللاجئين من قضايا الحل النهائي، وهي خطوط حمراء لن نقبل التنازل عنها أو المساومة عليها.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني اليوم الضوء على تنديد الأزهر باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.وأولت صحف صباح اليوم اهتمامًا بأقوال الرئاسة الفلسطينية، إن المرحلة القادمة عنوانها الصمود والتمسك بالثوابت الوطنية، وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.وتحدثت صحف هذا اليوم عن تأكيدات وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، ضرورة الحفاظ على طابع القدس الثقافي والحضاري والتاريخي والديني، والحفاظ على تراثها العظيم الذي هو تراثنا جميعًا.ولفتت الصحف اليوم النظر إلى ما كشفت عنه مصادر إعلامية أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أعطت الضوء الأخضر لبناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وواكبت صحف فلسطين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 26 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، بينهم سيدة ومدير نادي الأسير في القدس، أمس الخميس.// انتهى //11:06ت م