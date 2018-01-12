برلين 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واستوصلت المستشارة الألمانية المحافظة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديموقراطيون صباح اليوم الجمعة، إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات شاقة استمرت أكثر من 24 ساعة، على ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات.وأوضح المصدر أن الاتفاق سيطرح خلال النهار على الهيئات القيادية للأحزاب المعنية، الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، من أجل الموافقة عليه.// انتهى //11:26ت م