الطائف25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم البنات بالطائف أمس، فعالية " الحي يحييك " في تظاهرة إبداعية متميزة جمعت بين أصالة الماضي وعراقة التاريخ .وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية " بنات " مها الزايدي، أن المدارس شاركت في تسعة مواقع من خلال العديد من الأركان التي تحكي تراث الآباء والأجداد بما يسهم في تعايش مرتادات الأندية مع ثقافتهم وإرثهم الحضاري .وأبانت أن من أهم المبادرات التي تضمنتها الفعالية، مبادرة " الخفاق الأخضر " التي كانت بادرة من ممثلة أندية الحي بالطائف، وتتناول تاريخ العلم السعودي بما يسهم في إثراء معرفة الزوار بهذا الرمز الوطني الكبير ، واشتملت الأركان على ركن التراث والركن الحجازي الذي يبرز ثقافة أهل الحجاز ونمط حياتهم قديماً ويعرض مأكولاتهم الشعبية التي لا زالت تتوارثها الأجيال ، وكذلك ركن الأكلات الشعبية والشتوية الذي يحتوي على مجلس شعبي وأبرز الأكلات الشعبية ، بالإضافةإلى ركن " الكشتة " الذي يحكي أبرز التقاليد في عطلة الربيع وما تمارسه الأسر من عادات كالتخييم والانتقال للحياة الطبيعية التي تعيد للنفوس سكينتها وراحتها ، إلى جانب ركن الأدوات المدرسية قديماً وركن المرأة وما يحتويه من أدوات نسائية كانت تستعملها المرأة في الماضي , و "دكان الحي" الذي يعرض بعض المنتجات والبضائع البسيطة والمتنوعة وكذلك ركن السدو والمنسوجات والملابس الرجالية والنسائية القديمة .وتهدف الفعاليات إلى الإسهام في نقل التراث الثقافي والاجتماعي للأجيال الناشئة بأساليب مبهجة وترسيخ القيم الوطنية والانسانية في نفوس مرتادات الأندية.يذكر أن فعاليات " الحي يحييك " تستمر خلال إجازة منتصف العام في جميع أندية الحي داخل محافظة الطائف وخارجها .// انتهى //11:31ت م