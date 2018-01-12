عام / تعليم البنات بالطائف ينظم فعالية " الحي يحييك "
الجمعة 1439/4/25 هـ الموافق 2018/01/12 م واس
الطائف25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واس
نفذت الإدارة العامة لتعليم البنات بالطائف أمس، فعالية " الحي يحييك " في تظاهرة إبداعية متميزة جمعت بين أصالة الماضي وعراقة التاريخ .
وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية " بنات " مها الزايدي، أن المدارس شاركت في تسعة مواقع من خلال العديد من الأركان التي تحكي تراث الآباء والأجداد بما يسهم في تعايش مرتادات الأندية مع ثقافتهم وإرثهم الحضاري .
وأبانت أن من أهم المبادرات التي تضمنتها الفعالية، مبادرة " الخفاق الأخضر " التي كانت بادرة من ممثلة أندية الحي بالطائف، وتتناول تاريخ العلم السعودي بما يسهم في إثراء معرفة الزوار بهذا الرمز الوطني الكبير ، واشتملت الأركان على ركن التراث والركن الحجازي الذي يبرز ثقافة أهل الحجاز ونمط حياتهم قديماً ويعرض مأكولاتهم الشعبية التي لا زالت تتوارثها الأجيال ، وكذلك ركن الأكلات الشعبية والشتوية الذي يحتوي على مجلس شعبي وأبرز الأكلات الشعبية ، بالإضافة
إلى ركن " الكشتة " الذي يحكي أبرز التقاليد في عطلة الربيع وما تمارسه الأسر من عادات كالتخييم والانتقال للحياة الطبيعية التي تعيد للنفوس سكينتها وراحتها ، إلى جانب ركن الأدوات المدرسية قديماً وركن المرأة وما يحتويه من أدوات نسائية كانت تستعملها المرأة في الماضي , و "دكان الحي" الذي يعرض بعض المنتجات والبضائع البسيطة والمتنوعة وكذلك ركن السدو والمنسوجات والملابس الرجالية والنسائية القديمة .
وتهدف الفعاليات إلى الإسهام في نقل التراث الثقافي والاجتماعي للأجيال الناشئة بأساليب مبهجة وترسيخ القيم الوطنية والانسانية في نفوس مرتادات الأندية.
يذكر أن فعاليات " الحي يحييك " تستمر خلال إجازة منتصف العام في جميع أندية الحي داخل محافظة الطائف وخارجها .
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11:31ت م