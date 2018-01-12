طوكيو 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسحوصر نحو 430 راكبًا على متن قطار الليلة الماضية في منطقة ساحلية على بحر اليابان، حيث تسببت عاصفة قوية في تساقط الثلوج بكثافة على المنطقة، طبقًا للشركة المشغلة للقطار، اليوم الجمعة.وقال هيرواكي ماسوي أحد المتحدثين باسم فرع شركة "جيه.آر.إيست" للسكك الحديدية في مقاطعة نيجاتا، إنه تم نقل خمسة من الركاب بواسطة سيارات إسعاف، حيث أنهم كانوا يشعرون بالاعياء على متن القطار المكون من أربع عربات، والذي توقف بين محطتي توكوجي واوبيوري في مقاطعة نيجاتا منذ السادسة و 56 دقيقة مساء (0956 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس.وأضافت الشركة، أنه بعد إزالة الثلوج بدأ القطار، الذي كان متوجهًا إلى مقاطعة ناجاوكا من مقاطعة نيجاتا يتحرك مرة أخرى في الساعة العاشرة و 26 دقيقة صباحًا، أي بعد أكثر من 15 ساعة.وتسببت العاصفة في تساقط سقوط كمية كبيرة من الثلوج بجزيرة هوكايدو ومناطق ساحلية في بحر اليابان مثل نيجاتا مما تسبب في عرقلة المرور.// انتهى //11:32ت م