تونس 25 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسأوصى المؤتمر الرابع للناشرين العرب بضرورة ضمان كفالة حق حرية التعبير والإنتاج الثقافي والمعرفي العربي طبقًا للمواثيق الدولية، ووضع برامج قومية لتشجيع وتحفيز القراءة لدى المواطن العربي وخاصة الأطفال.وأكد المؤتمر في ختام أعماله مساء أمس، على أهمية وضع برامج قومية لتشجيع وتحفيز القراءة لدى المواطن العربي وخاصة الأطفال إلى جانب التوسع فى إنشاء المكتبات العامة والجامعية والمدرسية. كما أوصى المؤتمر على تخصيص حصص دراسية للمطالعة الحرة وجعلها ضمن أنشطة الطلاب فى التقويم و كفالة حرية النشر وأشكال التعبير للمبدعين بما لا يتعارض مع التوازن المأمول بين حرية المبدع وصون الهوية.ودعا المؤتمر إلى إلغاء الرقابة على الكتب العلمية والتعليمية، مع الاهتمام بثقافة الرقيب وتنمية الثقافة المجتمعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية وتفعيلها. وطالب المجتمعون في المؤتمر بضرورة التنفيذ الصارم للقوانين المعنية بحقوق الملكية الفكريةوكما قرر المجتمعون إنشاء مرصد للثقافة العربية يرصد حركة النشر فى الوطن العربي، و عمل قاعدة بيانات عن صناعة النشر فى الوطن العربي و إعداد دراسات ميدانية عن الميول القرائية لدى المواطن العربي وتوسيع المشاريع القومية التي تشجع وتحفز على القراءة والاهتمام بالمسابقات المحلية والعربية والدولية في مجالي التآليف والترجمة بهدف تطوير المضمون العربي.يذكر أن المؤتمر الرابع للناشرين العرب انعقد في العاصمة التونسية على مدى ثلاثة أيام وناقش عددًا من المحاور من بينها مكونات صناعة النشر، والمكتبات العربية وسياسات التزويد والفهرسة،والنشر والتسويق الورقي والرقمي والكتاب الصوتي الأبعاد والمستقبل، وأزمة المضمون في الكتاب العربي، والملكية الفكرية السرقات والقرصنة.// انتهى //11:32ت م