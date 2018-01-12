الخرطوم 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير، بأن القوات المسلحة والقوات النظامية لصد كل من يحاول الاعتداء على البلاد.وأبرزت صحف الجمعة المباحثات التي أجراها رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة السودانية الفريق عماد الدين مصطفى عدوي، ومفوض السلم والأمن الإفريقي إسماعيل شرقي، وبحثهما مستجدات الأوضاع بين السودان ودول الجوار، إضافة إلى الأوضاع في إقليم دارفور.وعرجت صحف الصباح السوداني على حث مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مجلس الامن الدولي على تخصيص أموال لعملية بناء السلام في دارفور.وفي الشأن التونسي.. أوردت صحف هذا اليوم تنديد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، بأعمال العنف في اليوم الثالث من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، واتهم من وصفهم بـ"المخربين" بمحاولة إضعاف الدولة.ونشرت صحف صباح اليوم إعلان هيئة الرصد الزلزالي العراقية، أن زلزالاً بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضرب بغداد وعددًا من المحافظات صباح أمس، واستمر حتى الثانية بعد الظهر، دون وقوع خسائر.ونقلت عن خفر السواحل اليوناني، أن السلطات ضبطت سفينة على متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات كانت متجهة إلى ليبيا.ولفتت الصحف الانتباه إلى مطالبة الولايات المتحدة، النظام الإيراني بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة.وأشارت صحف السودان إلى تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أعربت بها عن أملها في التوصل إلى اتفاق سريع لتشكيل حكومة في ألمانيا.// انتهى //11:32ت م