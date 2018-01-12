بكين 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها المصلحة العامة للجمارك في الصين اليوم الجمعة، توسع حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017، حيث حافظ إجمالي حجم التجارة الخارجية على معدل نمو سريع، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".وقال المتحدث باسم المصلحة هوانج سونج بينج، إن الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي ليسجل 87ر1 تريليون يوان (نحو 288 مليار دولار أمريكي). وتخطت الواردات والصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة نسبة2ر15 بالمئة في العام 2017، لتسجل 95ر3 تريليون يوان، ما يشكل 2ر14 بالمئة من إجمالي حجم التجارة.// انتهى //11:46ت م