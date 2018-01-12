تونس 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني اليوم الجمعة، أنه "سجل تراجع كبير" في التحركات الاحتجاجية خلال الليلة الماضية، كما أن عدد الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم بعد استشارة النيابة العمومية منذ يوم 8 الجاري بلغ 773 شخصًا من ضمنهم 16 عنصرًا إرهابيًا.وأضاف في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء "وات" أنه لم تسجل الليلة الماضية أية عمليات نهب أو سرقة أو حرق أو اعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، كما لم تسجل أية أضرار في صفوف قوات الأمن أو على مستوى وسائل عملها.وذكر الناطق الرسمي، في المقابل أن هذه الوحدات "واصلت عمليات إيقاف العناصر المتورطة والضالعة في أعمال النهب والسلب والسرقة وقطع الطرقات والاعتداء على الأملاك" مشيرًا إلى أن عدد الموقوفين الليلة الماضية بلغ 151 شخصًا تم الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النيابة العمومية.// انتهى //11:50ت م