الطائف 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واساعتمدت اللجنة الأكاديمية العليا بجامعة الطائف برئاسة مدير الجامعة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ، خطة التسجيل للفصل الدراسي الثاني .وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط ، أنه وفقاً لخطة التسجيل المعتمدة ، فسيتم إغلاق الفصل الدراسي الأول واعتماد النتائج واحتساب المعدلات الساعة الثانية ظهراً بعد غد الأحد الموافق 27 ربيع الآخر 1439 هـ .وذكر عميد القبول والتسجيل أنه سيتم تخصيص طلبة السنة التحضيرية وتغيير التخصصات (حسب المقاعد الشاغرة) لمن انطبقت عليهم شروط تغيير التخصص في الساعة الثانية من ظهر يوم الأثنين المقبل.وأشار الدكتور السواط إلى أن بوابة التسجيل للطلبة ستُفتح لتسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني في الساعة الرابعة من عصر يوم الاثنين المقبل على أن تغلق في الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق للثالث من شهر جمادى الأول لتستكمل عمادة القبول والتسجيل إجراءات التسجيل للطلبة الذين لم يسجلوا خلال الفترة المحددة خلال اليوم نفسه.وأفاد عميد القبول والتسجيل بأن الصلاحيات للكليات لاستكمال جداول الطلبة ستُفتح إعتباراً من يوم الأحد الموافق للرابع من شهر جمادى الأول ولمدة ثلاثة أيام.ونبه الدكتور السواط إلى أن الدراسة ستنتظم في الجامعة وسيتم احتساب الغياب للطلاب إعتبارا من المحاضرة الأولى مع أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني والذي يوافق يوم الأحد الرابع من شهر جمادى الأول المقبل .كما بين عميد القبول والتسجيل أن التخريج الإلكتروني للطلبة سيبدأ في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق للرابع من شهر جمادى الأول المقبل وسيتاح للطلبة الخريجين طباعة صورة طبق الأصل من وثائقهم فيما سيمكنهم استلام الوثائق من الكليات إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 30 ربيع الآخر 1439.كما نوه الدكتور السواط بأن التخصيص سيكون للطلبة المتبقين من السنة التحضيرية أما تغيير التخصص فسيكون لمن انطبقت عليهم شروط تغيير التخصص , موضحا أن الطلبة المستجدين الذين تم قبولهم هذا العام (دفعة 38) سيتم تخصيصهم بعد نهاية العام الدراسي حسب اللائحة الدراسية للجامعة.// انتهى //22:18ت م