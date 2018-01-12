حائل 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم فعالية عرض سيارات المتسابقين المشاركين في منافسات رالي حائل نيسان الدولي 2018م , بحضور مدير عام التعليم الدكتور يوسف الثويني ورؤساء اللجان المنظمة للرالي ومنسق العلاقات العامة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وسط حضور جماهيري من المواطنين والسياح والمقيمين لحضور الفعالية والالتقاء بالمتسابقين الذين تواجدوا بزيهم الرسمي للتصوير معهم ومع مركباتهم المشاركة وذلك في مجمع الملاعب الرياضية بضاحية النيصية بحائل .وشملت الفعاليات عروض كشفية وكأس التعليم لكرة الطائرة واللوحة الفنية التفاعلية وفعالية الرسم على الرمال بالإضافة إلى فعالية "رالي حائل في عيون الرياضيين" و "رالي حائل في ملعب التعليم".وفي ختام الفعاليات تم توقيع اتفاقية بين إدارة التعليم والمتسابقين لتدريب الطلاب على القيادة كما تم تكريم المتسابقين.// انتهى //22:23ت م