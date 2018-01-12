نيويورك 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسأفاد تقرير للأمم المتحدة أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة العربية السعودية.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن التقرير الذي رُفع إلى مجلس الأمن الدولي أوضح أن الخبراء المكلفين مراقبة الحظر حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م.// انتهى //22:39ت م