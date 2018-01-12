جدة 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واساكتشفت فعالية صناعة التطبيقات - إحدى فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار" كيف نكون قدوة", المقامة في الحديقة الثقافية على واجهة كورنيش جدة الجديد, العديد من المواهب في صناعة التطبيقات الذكية , وأزاح المشاركون في مبادرة صناعة التطبيقات, الستار عن العديد من التطبيقات التي اجتازت المرحلة الأولى من التصفيات في فرع جوائز الابتكار في التطبيقات الإلكترونية للأفراد .وأكد المدير التنفيذي لمتلقى مكة الثقافي الدكتور الحسن يحيى المناخرة , إجتياز المشاركين للمرحلة الأولى, وجاري عرض المشاركات أمام الجمهور في ملتقى مكة الثقافي, تحت شعار " كيف نكون قدوة", في الحديقة الثقافية, التي أفتتحها يوم أمس صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة.وأوضح الدكتور الحسن, أن العديد من المشاركات متميزة وتقدم خدمة جليلة للمجتمع, وبما يتوافق مع أهداف ملتقى مكة الثقافي, والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز مفاهيم القدوة وتطبيقاتها, ويعمل على إنجازها كوادر سعودية متميزة من أبناء منطقة مكة المكرمة.ولفت, المدير التنفيذي لمتلقى مكة الثقافي النظر إلى أن الجمهور, سيكون له نصيب من تقييم المشاركات, والتصويت, على التطبيقات الأفضل, وستحصل نسبة التصويت على التطبيقات, على نسبه محددة, مقارنة بالمعايير الأخرى, وضوابط لجنة التحكيم, لتحدد في نهاية المطاف, التطبيقات الفائزة.وعرض المشاركون اليوم, مشروعاً لأنظمة النقل الذكية, يعد أحد تطبيقات الهواتف الذكية، ويتيح للمرور مراقبة حركة سير الحافلات في المشاعر المقدسة ، كما يسمح النظام بإدارة مسار الحافلات وتوجيهها إلى الطرق الأسرع والأقصر، وتعديل خط السير وفقا لمتغيرات وحالات الطرق العامة , كما يتم إشعار رئيس الحملة ليضمن مراقبة أداء الحافلات ومواعيد تحركها .وأشار القائمون على التطبيق, إلى أن أحد الأهداف الأساسية للتطيبق هو إرشاد مستخدمي التطبيق بالطرق الغير مزدحمة من أجل تجنب الأزدحام المروري واختصار الوقت والجهد وهو مفيد في مواسم الحج والعمرة .كما تناولت صناعة التطبيقات, مشروع تطبيق, يتيح للآباء وإدارة المدرسة التعقب المباشر للحافلة المدرسية، ويقوم بإرسال إشعارات للآباء وإدارة المدرسة في 5 حالات, تشمل: وصول الحافلة للمنزل في الصباح, دخول الطفل للحافلة, خروج الطفل من الحافلة ووصوله للمدرسة, خروج الطفل من المدرسة ودخوله الحافلة, إرسال إشعار إضافة إلى رسالة نصية عند مغادرة الطفل للحافلة ووصوله للمنزل مساءا، للتأكد من أن الأطفال قد وصلوا بأمان وفي الوقت المناسب.وينقسم التطبيق لثلاث واجهات حسب المستخدمين ( واجهة للآباء، وواجهة لإدارة المدرسة، وواجهة لسائق الحافلة), ويتاح في واجهة الاباء وإدارة المدرسة التتبع الحي المباشر لتحركات الحافلة المدرسية، وحساب الأوقات المتوقعة لوصول الحافلة, كما يتاح في واجهة الأباء تعيين حالة الحضور والغياب للطالب, ويتاح كذلك في واجهة إدارة المدرسة تأكيد الحضور والغياب للطلاب, كما يتاح في واجهة السائق ظهور المنازل للطلاب الحاضرين فقط على الخريطة.كما تتضمن واجهة السائق خيار تأكيد استلام الطفل عند الدخول للحافلة, وخيار تأكيد تسليم الطفل عند الخروج من الحافلة, وكذلك في واجهة السائق خريطة، تعرض الطريق الأمثل للذهاب إلى أقرب منزل من موقع الحافلة, ويتاح في الثلاث واجهات دعم اللغة العربية, وإمكانية الاتصال الهاتفي بين الثلاث مستخدمين, مع عرض لبيناتهم الشخصية.// يتبع //22:51ت م

وتناولت صناعة التطبيقات, مشروع تطبيق, يركز في التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة, وغالباً تعليم الأطفال من خلال اللعب، فكلما كانت الألعاب التعليمية أكثر فاعلية كلما اكتسب الأطفال معرفة أكبر ، ويهدف المشروع إلى عمل تطبيق تعليمي ترفيهي باستخدام تقنية الواقع المعزز للأطفال من عمر 2 إلى 5 سنوات، ويساعد التطبيق على تعلم الطفل للحروف الأبجدية العربية والطريقة الصحيحة لنطقها، باستعمال البطاقات التعليمية, ويقوم التطبيق بعمل مسح ضوئي للبطاقة، فتظهر للطفل الحرف ومثال عليه يبدأ بنفس الحرف.واعتمد القائمون على التطبيق في ذلك على أهم نظريات التعليم مثل نظرية بياجيه للتنمية المعرفية، ونظرية التعلم بالوسائط المتعددة، ونظرية اكتساب لغة الطفل.كما شملت مشروعات صناعة التطبيقات, تطبيق يقوم على مساعدة المكفوفين في التعرف على ما حولهم بسهوله عن طريق قراءة بتكنولوجيا حديثة تتعرف على الشىء وتنطقه ومن هذه الأشياء قراءة العملات.وتضمنت مشروعات صناعة التطبيقات , عرض مشروع تطبيق عن طريق الجوال ، يساعد المبتدئين في القيادة على تعلم الناحية النظرية للقيادة ويشرح العلامات والإشارات ولوائح المرور وغيرها من الخطوات المهمة للقيادة و يقدم النصائح المهمة للتعامل مع الظروف المختلفة.ويحتوي التطبيق على قسمين رئيسين: القسم التعليمي ويشمل دروس في الإشارات التحذيرية، والتنظيمية، الإرشادية وغيرها, وقسم الاختبار ويقسم إلى ثلاثة مستويات: مبتدئ- متوسط- محترف, ويتميز التطبيق باستخدام الواقع المعزز الذي يساعد في فهم الأجزاء المختلفة للسيارة وطريقة عملها.وسيتم عرض كل الفئات المتاحة في التطبيق، ويتضمن التطبيق فئتين, تعليم أساسيات القيادة, والاختبار التجريبي, وفي فئة التعليم تتضمن ثلاثة أقسام يمكن للمستخدم تعلم إشارات المرور واللوائح الخاصة بالطرق بمختلف أنواعها, أيضًا يدعم التطبيق تقنية الواقع المعزز بحيث يساعد السائقين على التفاعل والتعلم ، وآلية عملها تتم عن طريق وضع الكاميرا على المكان المراد معرفه وظيفته في مختلف أجزاء السيارة, وسيتم عرض شرح مبسط عنه و مقطع فيديو لمساعدة المستخدمين على فهم الأجزاء الأساسية للسيارة ووظائفها كذلك, وبعد الإنتهاء من عملية التعلم يمكن للمستخدم إجراء الإختبار التدريبي بناء على مصادر موثوقة.كما شملت صناعة التطبيقات المعروضة اليوم مشروع تدريبي مكثف لصناعة التطبيقات وإنتاج مشاريع منافسة في مجال التقنية الحديثة ويهدف إلى تنمية قدرات الشباب نحو صناعة التطبيقات لإنتاج تقنية تواكب تغييرات العصر الحديث.تجدر الإشارة إلى أن ملتقى مكة الثقافي يأتي ضمن المبادرات الجديدة والمشاريع الفكرية التي تنسجم مع الرؤية الشاملة التي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في استراتيجية ( بناء الإنسان وتنمية المكان), في منطقة مكة المكرمة, وهي استراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها أهمية بناء الإنسان السعودي , القادر على الرقي بوطنه وحضارة بلاده.// انتهى //22:51ت م