غزة 25 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 12 يناير 2018م واسأصيب اليوم عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية أن أكثر من 43 فلسطينيًا أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية و 65 آخرين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع, خلال مواجهات وقعت مع قوات الاحتلالشرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.// انتهى //23:17ت م