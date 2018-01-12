إسلام آباد 25 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسأحبطت الشرطة الباكستانية اليوم عملية إرهابية في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمالي غرب باكستان.وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية أن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة أوقفت شخصين كانا يحاولان نقل عبوة ناسفة بدائية الصنع على دراجة نارية لتنصيبها في موقع حساس بمدينة بيشاور.وأضاف أنه تم ضبط العبوة الناسفة التي تزن حوالي خمس كيلوجرامات، واعتقال الشخصين، مشيراً إلى أنه اتضح خلال التحقيق بأنهما من عناصر منظمة إرهابية محظورة.// انتهى //23:17ت م