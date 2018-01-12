ثقافي / دورة ومحاضرة دعوية في الخيمة الدعوية بالمهرجان الشتوي بجازان غداً
الجمعة 1439/4/25 هـ الموافق 2018/01/12 م واس
جيزان 25 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 12 يناير 2018م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً دورة تدريبية للأئمة والخطباء والمؤذنين تحت عنوان " صوتيات المساجد بين الواقع والمأمول " يلقيها راشد الذروي و ذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية التي ينفذها الفرع بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.
كما ينظم الفرع مساء غد السبت , بنفس الموقع محاضرة بعنوان " أهمية الأمن في حياة المجتمع" يلقيها محمد بن زيد المدخلي .
وتأتي الدورة التدريبية والمحاضرة ضمن المناشط الدعوية المصاحبة لفعاليات الخيمة الدعوية بمهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " في عامه الحالي.
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23:20ت م