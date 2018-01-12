جيزان 25 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 12 يناير 2018م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً دورة تدريبية للأئمة والخطباء والمؤذنين تحت عنوان " صوتيات المساجد بين الواقع والمأمول " يلقيها راشد الذروي و ذلك بقاعة المحاضرات بالخيمة الدعوية التي ينفذها الفرع بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.كما ينظم الفرع مساء غد السبت , بنفس الموقع محاضرة بعنوان " أهمية الأمن في حياة المجتمع" يلقيها محمد بن زيد المدخلي .وتأتي الدورة التدريبية والمحاضرة ضمن المناشط الدعوية المصاحبة لفعاليات الخيمة الدعوية بمهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " في عامه الحالي.//انتهى//23:20ت م