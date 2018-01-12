جيزان 25 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 12 يناير 2018م واسوقف مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الدكتور محمد بن الأمين الطالب مساء اليوم على مشاركات الجهات الحكومية والدعوية والخدمية والخيرية المشاركة بالخيمة الدعوية التي ينفذها الفرع ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي العاشر " جازان الفل .. مشتى الكل " بمقر القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.وأطلع مدير عام الشؤون الإسلامية خلال الجولة على الأقسام التي تمثل مشاركات العديد من الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة , مستمعاً لشرح مفصل من القائمين على تلك الأقسام والأركان وما سيتم تنفيذه من فعاليات وبرامج دعوية وتوعية طيلة العشرة طيلة فترة المهرجان , لتعريف مختلف فئات المجتمع بكل ما يهمهم في دينهم ودنياهم , وتعريفيهم بكل ما يعود بالنفع والفائدة عليهم ويقيهم الوقوع في براثن التطرف والغلو والأفكار الضالة.وأعرب الدكتور الطالب عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة , سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجهات المشاركة لتقديم كل مافيه الخير ويخدم الصالح العام.//انتهى//23:22ت م