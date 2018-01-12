سياسي / نائب الرئيس الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء البولندي
الجمعة 1439/4/25 هـ الموافق 2018/01/12 م واس
واشنطن 25 ربيع الاخر 1439 الموافق 12 يناير 2018 م واس
أجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مباحثات هاتفية اليوم مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكى.
وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي أن المباحثات الهاتفية تناولت رغبة البلدين في زيادة حجم التجارة الثنائية والاستثمار و تطلعهما إلى العمل معًا لمكافحة تهديدات السلام والأمن الدوليين خلال فترة عضوية بولندا في مجلس الأمن الدولي.
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