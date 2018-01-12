واشنطن 25 ربيع الاخر 1439 الموافق 12 يناير 2018 م واسأجرى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مباحثات هاتفية اليوم مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوس موراويكى.وأوضح البيت الأبيض في بيان صحفي أن المباحثات الهاتفية تناولت رغبة البلدين في زيادة حجم التجارة الثنائية والاستثمار و تطلعهما إلى العمل معًا لمكافحة تهديدات السلام والأمن الدوليين خلال فترة عضوية بولندا في مجلس الأمن الدولي.// انتهى //23:23ت م