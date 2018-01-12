تونس 25 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 12 يناير 2018 م واسالتقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري اليوم ممثل البنك الدولي في تونس طوني فاهايجان .وتناول اللقاء برامج التعاون بين تونس والبنك الدولي للسنة الجارية 2018 م الذي يتضمن جملة من المشروعات منها زياردة مشاريع الزراعة في محافظات شمال غرب تونس, ودعم القطاع التربوي وتحسين التعليم بعدد من المناطق .// انتهى //23:24ت م