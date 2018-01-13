الرياض 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واسرشّح مجلس إدارة الصندوق الكشفي العالمي برئاسة جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك مملكة السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد لعضوية اللجنة التنفيذية المشتركة المسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن دعم مشاريع برنامج رسل السلام العالمي لمدة خمس سنوات ابتداءً من 2018/1/1م .وعدّ الدكتور الفهد الترشيح امتداداً لحصول أبناء المملكة على المقاعد القيادية في كثير من اللجان على المستوى العربي والعالمي ، منوهاً بما تجده الكشافة السعودية من دعم ولاة الأمر- حفظهم الله - والمتابعة والتطوير من معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حتى تصدرت الجمعية المراكز المتقدمة مع الجمعيات الكشفية العالمية في المحافل الدولية والإقليمية .// انتهى //10:41ت م