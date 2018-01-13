ينبع 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واسافتتح رئيس الغرفة التجارية الصناعية مراد بن صغير العروي، بينبع أمس، معرض ( حكاية فن) بمركز ينبع الدولي للمعارض والمؤتمرات .ويحتوي المعرض على ما يزيد عن 50 جناحاً من المشاركين من رائدات ورواد الأعمال، إضافةً إلى عددٍ من معارض الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والأعمال الفنية والمتحف التراثي ومسرح لفعاليات الأطفال .وأوضح رئيس غرفة ينبع مراد العروي، أن مثل هذه المعارض التي تقام في ينبع تعدّ محفزاً اقتصادياً لرائدات ورواد الأعمال وتصب في مصلحتهم لمزيد من التقدم والازدهار كلٌ في مجاله ، مؤكدًا عزم الغرفة زيادة عدد الأجنحة المشاركة، ومتوقعًا أن يشهد المعرض حضورًا كبيرًا من الزوار خلال الأيام المقبلة للاطلاع على الأجنحة والمشاركة في الفعاليات المصاحبة ومشاهدة لوحات الرسامين والمصورين من أبناء وبنات وطننا الغالي .وبيّن العروي أن المعرض تضمن جناحًا خاصًا بريادة الأعمال لاستقبال الاستفسارات عن دعم المشاريع، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك سلسلة من المعارض النوعية المتخصصة لخدمة قطاع الأعمال وتنشيط الحركة التجارية .وأعرب عن شكره لإدارة الدفاع المدني بينبع وشرطة محافظة ينبع، وما يزيد عن ١٠٠ متطوع ومتطوعة، على تعاونهم المثمر والبنّاء في مشاركتهم بإنجاح فعاليات المعرض التي ستمتد لستة أيام .// انتهى //10:50ت م