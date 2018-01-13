رام الله 26 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 13 يناير 2018م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله، حيث أكدت اللجنة المركزية على أن القرار الأميركي بحق مدينة القدس المحتلة أنهى الدور الأميركي كراع للمسيرة السياسية، وأثبت انحياز الإدارة الأميركية بشكل كامل للطرف الإسرائيلي.وسلطت صحف السبت الضوء على المسيرات السلمية التي انطلقت في إنحاء مختلفة من الضفة الغربية وحدود قطاع غزة، وذلك ضمن الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالي، رفضًا للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.وأولت صحف الصباح الفلسطيني تنديد ممثل الاتحاد الأوروبي وبعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، في بيان مشترك أمس، باعتقال واستهداف إسرائيل لقاصرين فلسطينيين ضمن موجة الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع السادس رفضًا للإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وركزت صحف هذا اليوم على تحذيرات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة مخطط إسرائيلي لإقامة "تجمع استيطاني ضخم" جنوب نابلس في الضفة الغربية.وأوردت صحف فلسطين إعلان لسفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 12 فبراير المقبل.// انتهى //10:51ت م