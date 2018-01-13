بيروت 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم التصاعد الملحوظ للتحركات والاستعدادت الحزبية والسياسية المتصلة باستحقاق الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل فيما برزت ملامح مرونة من الفرقاء المعنيين لحل أزمة ملف ترقية ضباط في الجيش اللبناني.وفي الشأن الفلسطيني اهتمت باستمرار المسيرات الجماهيرية الغاضبة التي ينظمها الشعب الفلسطيني في مدن وبلدات عدة تنديدا بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لاسرائيل حيث أصيب 176 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية وشريط الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأشارت إلى تمكن فصائل المعارضة السورية من إبعاد قوات النظام والقوات المتحالفة معها عن مطار ابو الضهور العسكري في ريف أدلب شمال غربي سوريا مستعيدة السيطرة على عدد من البلدات.وتحدثت عن تأكيد تقرير للأمم المتحدة أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على السعودية.وتحدثت صحف الصباح عن تواصل التظاهرات في عدد من المدن التونسية في إطار الإحتجاجات المستمرة منذ الإثنين الماضي على الإجراءات التقشفية وللمطالبة باسقاط قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2018م.وتطرقت صحف لبنان إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 شخصا وكيانا ايرانيا بينهم رئيس السلطة القضائية ومدير سجن رجائي شهر ومرتضى رضوي مدير شركتي اتصالات "موج سبز" و"مناموج" التابعتين للحرس الثوري الإيراني بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران.// انتهى //10:57ت م