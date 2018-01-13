الطائف 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات الكرنفال الرياضي والكشفي والفني لوسام العقاب الخامس على أرض المعسكر الدائم للشباب بالعرفاء بمحافظة الطائف على طريق الطائف الرياض السريع .وأوضحت إدارة المعسكر أن وسام العقاب الخامس على أرض المعسكر الدائم للشباب بالعرفاء بمحافظة الطائف ينفذ على مدى اسبوع بمشاركة 152 جوالًا وقائدًا يمثّلون الأندية الرياضية وبيوت الشباب والكليات والجامعات وجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ومراكز التنمية الاجتماعية من مختلف محافظات ومناطق المملكة، وتم تكليف العديد من القيادات لنجاح هذا المعسكر، حيث تم تكليف القائد الكشفي الدولي سعد بن فرج الفرج قائد للمعسكر والبرنامج، وتم تكليف القائد الكشفي عثمان خليفة مدني مساعد قائد المعسكر لشؤون الإعلامية، وتم تكليف القائد الكشفي محمد بن عبد الله خواجة قائد البرامج الميدانية الخارجية وغيرهم من القيادات الكشفية والتطوعية، بالإضافة إلى لجنة التقييم و 15 لجنة مساندة .ويتضمن البرنامج حفلات كشفية وليالي سمر وأنواع الطهي الخلوي والمسيرات اليومية والأنشطة الرياضية وفنون كشفية وحياة الخلاء وخدمات عامة بالتعاون مع أمانة الطائف وجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف وهيئة الترفيه وهيئة السياحة والتراث.من جانبه أوضح قائد عام المعسكر القائد الكشفي الدولي سعد بن فرج الفرج، أن برنامج المعسكر يتضمن ألعابًا ليلية وبرامج رياضية مع الجمهور في منتزه الردف والعاب للشباب والصغار والأسر ومسابقات ثقافية ، وألعاب شعبية وفنون رياضية وشبابية على مسرح حديقة الردف.وقدم الفرج شكره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج الذي يهدف إلى إعداد الجوالة للاستفادة من الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وتبادل الخبرات والمعلومات والاعتماد على أنفسهم وإعدادهم لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار والمجتمع وخدمة الملك والوطن .// انتهى //11:13ت م