جدة 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واسشاركت جمعية الثقافة والفنون بجدة مممثلةُ في لجنة المسرح، بمسرحية توعوية تزامناً مع افتتاح فعالية الحديقة الثقافية بالواجهة البحرية بمدينة جدة، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً.وإيماناً بدور المسرح في التأثير وتغيير الحضارات، شاركت لجنة المسرح بالأداء المسرحي في أدوار تحاكي المجتمع على كيفية الحفاظ على الواجهة خاصة والممتلكات العامة الوطنية، من أي عبث تقني أو شخصي، حيث شاركت الجمعية بفقرتين إحداها اوبريت، والأخرى اسكتش مسرحي، وجاء اوبريت الشهيد من تأليف واخراج بخيت العامري وتمثيل كلٍ من: بخيت العامري، بندر الحارثي، ومشاركة الاطفال: روند باخبيرة، رود باخبيرة، طلال باخبير، هنوف البكيري، ومنال البقمي ، فيما جاء الاسكتش المسرحي من تأليف وإخراج بخيت العامري، وتمثيل كلٍ من : بخيت العامري، إبراهيم عسيري، أمجد غنيم، سلطان البلوشي، بندر الحارثي، حمزه حنبظاظه، عبدالرحمن الغامدي، منال البقمي، الهنوف البكيري، رود باخبيره، روان باخبيره .كما أكد رئيس لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون الفنان بخيت العامري، أن الرسائل التوعوية تبدأ من ولي الأمر، حيث أن حكومتنا الرشيدة تسعى دائماً لتوفير جميع وسائل الراحة والترفيه لشعبها، مما يجسد مدى اهتمام المسؤولين بشعب المملكة الوفي .ومن جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون الدكتور عمر الجاسر، أن لجان الجمعية ومنسوبيها كافة، على أتم الاستعداد لأي تعاون يهدف إلى النهضة بمجتمعنا ويصب في مصلحته، متمنياً للجميع الاستمتاع ببقيه العروض المقدمة طوال فترة الإجازة.// انتهى //11:23ت م