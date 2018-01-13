بغداد 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها على التحضيرات التي تجريها مفوضية الانتخابات تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة بالعراق في 12 مايو القادم.وتطرقت صحف السبت مجددًا إلى العملية العسكرية التي تقوم بها القـوات الأمنية العراقية لمطاردة فلول تنظيم داعش الإرهابي، وتمشيط حوض حاوي العظيم وجبال مكحول.وعرجت صحف الصباح العراقي على أوضاع النازحين العراقيين، مبرزة إعلان الحكومة عن عودة نحو 50 بالمائة منهم إلى مناطقهم.وتطرقت صحف صباح هذا اليوم إلى موضوع مكافحة الفساد، داعية إلى أن يكون أهم فقرات البرامج الانتخابية الحقيقية للمرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.ودعت صحف العراق إلى استبعاد ورقة الانتماءات العرقية والطائفية والمذهبية وعدم استخدامها في الدعاية الانتخابية.// انتهى //11:49ت م