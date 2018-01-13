رياضي / الهلال والاتحاد يتعادلان في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم
السبت 1439/4/26 هـ الموافق 2018/01/13 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واس
تعادل فريقا الهلال والاتحاد 1-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الْيَوْمَ على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة السابعة عشرة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وتقدم الهلال برأسية " البديل " مختار فلاتة عند الدقيقة 57 ، وعادل الاتحاد عند الدقيقة 63 بواسطة الكويتي فهد الأنصاري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تغير اتجاها بعد اصطدامها بأحد مدافعي الهلال .
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب وارتفع رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الخامس .
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22:28ت م