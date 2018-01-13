الرياض 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واستعادل فريقا الهلال والاتحاد 1-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الْيَوْمَ على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة السابعة عشرة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.وتقدم الهلال برأسية " البديل " مختار فلاتة عند الدقيقة 57 ، وعادل الاتحاد عند الدقيقة 63 بواسطة الكويتي فهد الأنصاري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تغير اتجاها بعد اصطدامها بأحد مدافعي الهلال .وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب وارتفع رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الخامس .// انتهى //22:28ت م