محايل 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واس ..بشهد معرض التصوير الفوتوغرافي المشارك ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي الحادي عشر " محايل أدفأ 1439هـ " إقبالا كبيرا من جميع شرائح المجتمع للاستمتاع بفعالياته المختلفة والمقامة بمقر شارع الوفاء بالمحافظة .وأوضح المشرف على معرض التصوير الفوتوغرافي فارس طيران أن المعرض يحتوي على 64 لوحه لعدد من المصورين والمصورات الذين شاركوا بالصور المتنوعة التي استهدفت جميع المشاركات, مشيراً إلى أن المعرض يستمر لمدة عشرة أيام متواصلة .وأكد أن المعرض يفتح أبوابه منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل, مبيناً أن بعض الصور التي شارك بها عدد من المصورين الفوتوغرافيين حازت على إعجاب زوار المعرض الذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من صور متنوعة لطبيعة وتضاريس المحافظة .// انتهى //22:43ت م