ثقافي / أمسية شعرية بمهرجان بارق الشتوي الأربعاء القادم ..
السبت 1439/4/26 هـ الموافق 2018/01/13 م واس
محايل 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واس ..
تنظم لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة بارق الأربعاء القادم أمسية شعرية ، يلقيها كلآ من رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني ، وأستاذ الأدب الأندلسي ومستشار وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك خالد الدكتور عوض بن غرم القرني ، والشاعر محمد البارقي ، فيما سيدير الأمسية أستاذ اللسانيات المشارك ووكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حسن البارقي .
وتأتي هذه الأمسية التي تقام بمركز البلدية الحضاري, ضمن الفعاليات والبرامج التي تنفذها لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة بارق بمهرجان المحافظة الشتوي الثاني .
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22:49ت م