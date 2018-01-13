محايل 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واس ..تنظم لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة بارق الأربعاء القادم أمسية شعرية ، يلقيها كلآ من رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد بن عبدالله التيهاني ، وأستاذ الأدب الأندلسي ومستشار وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك خالد الدكتور عوض بن غرم القرني ، والشاعر محمد البارقي ، فيما سيدير الأمسية أستاذ اللسانيات المشارك ووكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حسن البارقي .وتأتي هذه الأمسية التي تقام بمركز البلدية الحضاري, ضمن الفعاليات والبرامج التي تنفذها لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة بارق بمهرجان المحافظة الشتوي الثاني .// انتهى //22:49ت م