الباحة 26 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 13 يناير 2018م واسنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز معشوقة بالباحة أمس, برنامج اليوم العلمي بعنوان " شرح متن نواقض الإسلام"، قدمه يحيى بن سعد الصوفان، وذلك بجامع الفاروق.وتخلل البرنامج تكريم المتسابقين في برنامج حفظ القرآن والسنة النبوية.وأوضح مدير المكتب المهندس شايق بن مطر الغامدي أن برنامج حفظ القرآن والسنة النبوية هدف إلى التركيز على فئة الشباب وغرس المبادئ والقيم الإسلامية في نفوسهم وتنمية القدرات والمهارات لديهم، وبفضل الله تم حفظ جزئين من كتاب الله وحفظ متن الأربعين النووية, مؤكداً أهمية مبدأ التواصل بين مؤسسات المجتمع لإبراز كل ما من شأنه الرقي بكفاءات الوطن الشابة وتوجيههم التوجيه الأمثل ليكونوا لبنات صالحة تخدم دين الله عز وجل ثم الوطن الذي يحتاج منا الكثير خصوصا ما يتعلق بمبدأ تعزيز الوسطية لدى النشء.//انتهى//23:09ت م