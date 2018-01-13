القاهرة 26 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 13 يناير 2018 م واستعادل فريق الإسماعيلي مع ضيفه الاتحاد السكندري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع الـ 18 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبتلك النتيجة أصبح رصيد الإسماعيلي 41 نقطة في صدارة الدوري التي أصبحت مهددة من قبل الأهلي إذا فاز في مباراته أمام الجيش مع العلم أن الأهلي يمتلك 39 نقطة وله مباراة مؤجلة مع المقاولون، فيما أصبح رصيد الاتحاد السكندري 17 نقطة في المركز الـ14.// انتهى //23:20ت م