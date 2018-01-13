جيزان 26 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 13 يناير 2018م واسافتتح معالي رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب مساء اليوم فعاليات معرض " عالم الجيولوجيا وكنوزها 4" وذلك بمركز الراشد التجاري بمدينة جيزان .ويسعى المعرض الذي يستمر خمسة أيام لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية 2030 عبر التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تقديم أهم أعمال الهيئة ومهامها في علوم الأرض وإنجازاتها، وإعلانها عن آخر اكتشافاتها وعرض خاص عن الأحجار الكريمة والكشف المجاني للجمهور عن مجوهراتهم وأحجارهم الكريمة التي يقتنونها.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أباالخيل أن المعرض هو الرابع بعد مدينة جدة والرياض والخبر ، حيث يسلط الضوء على الأعمال الفنية والجيولوجية التي تقوم بها الهيئة من خلال أجنحة مختلفة مقسمة بأشكالها الجيولوجية التي تصف التاريخ الطبيعي في الصحاري ، من خلال جناح الكهوف والجيولوجية البحرية وجناح الأحافير ، إلى جانب عرض مرئي عن النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة، وتوزيع محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وكيفية تسجيل الهزات الأرضية .وأضاف أن المعرض يتضمن كذلك توزيع الحرات البركانية في منطقة الدرع العربي، مع مشاهدة الحرة البركانية على الطبيعة من خلال مجسم بركاني يوضح الشكل الحقيقي لأحد أهم الفوهات البركانية بالمملكة، بالإضافة الى جهاز استشعاري يُمكن للزائر من استخدامه لمعرفة كيفية متابعة الموجات الزلزالية ، فضلا عن جناح التنقيب عن المعادن الذي يعرض العديد من المعادن المتنوعة ، داعيًا الجميع لزيارة المعرض خلال الفترة المسائية .// انتهى //23:24ت م