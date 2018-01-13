الدمام 26 ربيع الأخر 1439 هــ الموافق 13 يناير 2018 م واستنافس 400 صقر من مختلف الفئات على جوائز مهرجان ربيع النعيرية السابع عشر ، خلال السباق الذي أقيم في مركز شفيه التابع لمحافظة النعيرية بحضور عدد كبير من الصقارين والمهتمين بمشاهدة هذه الهواية التي تجتذب الكثيرين من عشاق الصقور ، حيث تعد إحدى أهم الفعاليات التي ينفذها المهرجان.وحقق المراكز الخمسة الأوائل في فئة الحرار معيض المري ، وسلمان الودايع ، وبدر معدي ، ومحمد الغيثاني ، وعبد الرحمن بن ريمية ، كما حصل على المراكز الخمسة الأولى في فئة الشاهين محمد الغيثاني ، ومعيض المري ، وسعود العازمي ، وسالم الودايع ، وهليل العنزي ، وحصل على المراكز الأولى في فئة الجير محمد الغيثاني ، وهليل العنزي ، وناصر العجمي ، وناصر القحطاني ، ومحمد بن حصوان .وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على السباق ناصر محسن السنافي أن السباق شارك فيه عدداً من الصقارين من مناطق مختلفة من المملكة ، بالإضافة إلى المشاركين من المنطقة الشرقية ، منوها إلى دور اللجنة العليا للمهرجان ودعمها لهذه الهواية من خلال إقامة هذا السباق في مركز شفية ، متطلعا إلى تحقيق نجاحات متوالية تسهم في خدمة هذه الهواية الأصيلة والمحببة لدى شريحة كبيرة من المهتمين .// انتهى //23:32ت م