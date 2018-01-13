المدينة المنورة 26 ربيع الآخر 1439هـ 13 يناير 2018م واسدشن وكيل محافظ الحناكية زياد عبيد المرشدي اليوم, فعاليات مهرجان ملتقى الربيع السادس الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة تحت شعار " الوطن وفاء وانتماء " .وشملت فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة يومين معرض احتوى على الخيمة الشعبية ومسابقة شبة النار للشباب ، كما تضمنت الفعاليات العديد من البرامج الثقافية والمسابقات والسحوبات اليومية على جوائز قيمة .وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات الداعمة والراعية للمهرجان .// انتهى //23:47ت م